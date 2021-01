Covid-19. Detetados sete casos na esquadra da PSP da Damaia 

A atividade na esquadra da PSP da Damaia foi suspensa, na tarde de domingo, depois de terem sido detetados casos de covid-19 entre os agentes.

O plano de Contingência foi acionado por indicação das Autoridades de Saúde.

As instalações foram desinfetadas e todos os polícias vão ser testados entre segunda-feira e terça-feira.

Até ao momento, foram detetados sete casos de infeção, todos assintomáticos, entre os cerca de 40 polícias da esquadra. Estão todos em isolamento.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP garante que a "suspensão temporária do atendimento presencial", não compromete a "prestação de serviços na zona". E acrescenta que o "atendimento ao público" será realizado nas "instalações da PSP no concelho da Amadora" e as "operações de patrulhamento" serão desenvolvidas através do reforço de meios.

Consoante o resultado dos testes, a esquadra da PSP da Damaia vai reabrir entre quarta e quinta-feira.