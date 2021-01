Um surto do novo coronavirus resultou na infeção de 54 utentes e profissionais do lar da Santa Casa da Misericórdia de Soure. As primeiras 23 infeções foram conhecidas a 22 de dezembro.

Após novo despiste aos negativos, já no fim do ano, foram descobertas mais infeções. 39 dos 55 utentes do lar foram contagiados além de 15 funcionários.

Três utentes permanecem agora internados e um idoso de 95 anos morreu.

A origem do surto é desconhecida.