De norte a sul do país: os lares com os maiores surtos de covid-19

Nos últimos dias, o número de mortes por covid-19 subiu consideravelmente. A situação mais critica é num lar em Mértola, no Alentejo.

Em dois dias, morreram nove utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia, cinco mulheres e quatro homens. Entre utentes e funcionários há mais de cem pessoas infetadas.

No lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas já morreram 16 pessoas e seis utentes estão internados no Hospital de Évora. Em Cabeção, no concelho de Mora, há 90 infetados e a lamentar a morte de mais 16 idosos.

Mais a norte, em Soure três idosos estão internados e um morreu. Existem ainda 118 casos ativos. No distrito de Bragança, há três novos surtos de covid-19 em lares de idosos. O de maior dimensão verifica-se na Misericórdia de Miranda do Douro com 78 infetados.

Em Estarreja, concelho de risco muito elevado, mais de cinquenta funcionários de dois lares foram testados esta segunda-feira.