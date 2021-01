Nova variante do coronavírus não é mais grave nem mais letal 

A nova variante do SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido já infetou pelo menos 16 pessoas em Portugal continental.

Antes do fim do ano, tinham sido detetados 18 casos desta nova estirpe na ilha da Madeira. O número atirou Portugal para o segundo lugar na lista dos países com mais infetados com a nona variante.

Agora, o Instituto Ricardo Jorge confirmou que há pelo menos 16 casos em Portugal Continental.

A nova variante não provoca uma doença mais grave, nem é mais letal. No entanto, é mais contagiosa e chega aos grupos que, até agora, conseguiam resistir mais facilmente, como é o caso das crianças.



Portugal com mais 78 mortes e 4.369 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.369 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.196 mortes e 431.623 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 80.008 casos, mais 2.407 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.171 pessoas, mais 127, e 510 em cuidados intensivos, mais 10 face a domingo.