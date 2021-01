Covid-19. Mais de 85 milhões de casos em todo o mundo 

Há mais de 85 milhões de infetados com o coronavírus em todo o mundo.

Os Estados Unidos são o país mais atingido, onde prossegue a vacinação, a um ritmo mais acelerado, mas longe dos objetivos traçados.

Em Israel, um país onde a vacinação decorre de uma forma muito rápida, foi dada autorização para ser administrada a vacina da Moderna.

O México, o quarto país com mais mortes por covid-19, autorizou a vacina da AstraZeneca, desenvolvida com a Universidade de Oxford, que poderá estar disponível a partir de março.

Na China, é de 24 sobre 24 horas a produção da vacina com a marca da Sinopharm, que teve autorização na semana passada para uso generalizado e que a empresa afirma ter uma eficácia de 79%. O país quer acelerar a vacinação com a aproximação do Ano Novo Chinês, que ocorre em 12 de fevereiro.