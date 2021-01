Covid-19. Vídeo de jovem norte-americano a receber vacina torna-se viral no TikTok

O vídeo de um estudante norte-americano a receber uma dose de vacina contra a covid-19 tornou-se viral na rede social TikTok por ter sido administrada a alguém fora do grupo populacional prioritário.

A situação em causa ocorreu na cidade norte-americana de Washington e conta já com mais de 700 mil visualizações, segundo noticia a agência AFP.

Uma farmacêutica de um supermercado apercebendo-se que lhe restavam duas doses da vacina que iam expirar ofereceu-as a um estudante de direito e a um amigo.

"Ela virou-se para nós e disse: Eu tenho doses da vacina e vou ter de as deitar fora se não as der", contou o estudante ao canal NBC.

A campanha de vacinação, que começou em meados de dezembro nos Estados Unidos, destina-se nesta fase aos profissionais de saúde, de acordo com as recomendações das autoridades americanas.

O jovem agradeceu o gesto da farmacêutica e publicou o vídeo na rede social TikTok, tendo tido até ao momento mais de 733 mil visualizações.

"É importante, quando existe tanta desinformação por aí, que as pessoas possam ver uma coisa boa e positiva. Devemos estar entusiasmados por poder lutar contra a pandemia", sublinhou.

A rede de supermercados Giant, ressalvou que a farmacêutica respeitou as diretrizes das autoridades sanitárias, uma vez que os profissionais de saúde não se apresentaram para receber essas doses.

De acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças mais de 4,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma das vacinas para a covid-19 nos EUA. Apenas as vacinas desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e Moderna são autorizadas no país até o momento.