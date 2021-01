Número de turistas estrangeiros em Espanha caiu 90% em novembro

O número de turistas a viajar para Espanha, em novembro de 2020, caiu 90%, segundo dados oficiais revelados esta terça-feira.

Esta queda é registada no mesmo momento em que as autoridades espanholas impuseram maiores restrições à circulação para impedir um aumento de casos de covid-19.

Nos primeiros 11 meses do ano, cerca de 19 milhões de turistas estrangeiros visitaram Espanha, o que representa uma queda de 78% em relação ao mesmo período de 2019.

No que diz respeito ao que os turistas gastaram em território espanhol, também houve um descréscimo. Só em novembro gastram menos 91% do que no mesmo mês do ano anterior.