Covid-19. Presidente da República em isolamento profilático preventivo

O Presidente da República encontra-se em isolamento profilático preventivo depois de ter tido contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa "(...) encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", pode ler-se numa nota no portal da Presidência da República.

É incerto ainda o que vai acontecer aos debates presidenciais que envolvem Marcelo Rebelo de Sousa. De recordar que hoje é dia de frente a frente com André Ventura, com transmissão na SIC às 21:00; na quinta-feira com Vitorino Silva; no sábado com Ana Gomes e na próxima terça-feira o debate com todos os candidatos a Belém.