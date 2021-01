Renovação do estado de emergência. Rui Rio defende a "afinação" de algumas medidas

O presidente do PSD afirma que o partido continuará a votar favoravelmente eventuais renovações do estado de emergência, mas pede o ajustamento de algumas medidas e a melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde.

"Eu acho que algumas medidas deveriam ser ajustadas. Nós temos votado a favor do estado de emergência, e continuaremos a votar por uma razão muito simples", disse Rio, na noite de terça-feira, numa sessão 'online' sobre os desafios de 2021, organizada pela JSD.

O líder do PSD explicou que "aquilo que taticamente dava mais jeito" em termos partidários seria uma abstenção ou o voto contra, mas defende que essa não é a "forma mais honesta de estar nisto".

Na ótica de Rio, "o país precisa da legislação do estado de emergência para o Governo poder tomar as medidas de combate à pandemia", porque esse é "o primeiro objetivo do país neste momento".