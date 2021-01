O aumento do número de casos de covid-19 nos últimos dias pode ser efeito do Natal e também das condições meteorológicas, já que o frio faz aumentar o número de infeções respiratórias, inclusive as infeções causadas pelo SARS-CoV-2.

Epidemiologistas e especialistas em saúde pública concordam que vai ser necessário aumentar as restrições em vigor. Exceto nas escolas em que são unanimes que não devem fechar.