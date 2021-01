A Guarda acompanha a tendência do país. No espaço de uma semana, o número de casos no distrito da Guarda quase duplicou.

O número de infetados subiu de 844 para 1508. E houve ainda 18 mortes elevando para 149 o número de óbitos no distrito desde o início da pandemia.

Este fim de semana só os concelhos de Almeida e Manteigas com risco moderado escapam ao recolher obrigatório.