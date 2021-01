Surto no Júlio de Matos. Um paciente morreu e 26 estão infetados pelo coronavírus

Desde o início de janeiro que há um surto de covid-19 no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa. 26 utentes e alguns funcionários estão infetados, outros estão em casa em isolamento e há ainda quem continue a trabalhar enquanto aguarda o resultado dos testes.

No passado sábado morre um doente do pavilhão 18A do Hospital Júlio de Matos com covid-19. Estava internado no Hospital Curry Cabral. Só depois de se saber que aquele doente tinha testado positivo é que começaram os rastreios.

Só esta quinta-feira é que os enfermeiros receberam um comunicado a informar do surto de SARS-CoV-2, detetado há vários dias num pavilhão de utentes residentes. Os trabalhadores em contacto direto com os infetados lamentam ter sabido tão tarde o que se estava a passar.