Covid-19. Rui Rio está em isolamento profilático

Rui Rio está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com o Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, que testou positivo para a covid-19.

"Por força de, nos últimos dias, termos estado num contacto muito próximo com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, o Secretário Geral e eu teremos de ficar em isolamento profilático", escreveu no Twitter, onde anunciou que ia realizar um teste na próxima terça-feira.