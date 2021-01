Covid-19. Praias do Brasil registam enchentes à medida que as infeções disparam 

A pandemia continua fora de controlo no Brasil. Nos últimos dias, o país atingiu os números mais altos de sempre, com quase 90 mil casos diários.

Mas nem isso impediu a enchente deste fim de semana nas praias do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas ignoraram as estatísticas e decidiram procurar a beira-mar, sem máscaras nem qualquer tipo de distanciamento.

O Rio está em pleno verão, com temperaturas acima dos 30 graus, e em Copacabana, em Ipanema e no Leblon, o cenário foi o que mostram as imagens.

O Brasil tem mais de 8 milhões de casos, é o terceiro país mais afetado pela pandemia.

A autorização para o uso de emergência das vacinas da Astrazeneca e da Sinovac foi dada na sexta-feira.