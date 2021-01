Futebol e o novo confinamento. Pedro Proença está convicto na manutenção dos campeonatos

No futebol há concenso antes de ser anunciado o novo confinamento. Acredita-se que as ligas profissionais vão manter-se.

Para a Liga de Clubes o cenário de paragem dos campeonatos profissionais é pouco provável. O presidente Pedro Proença mostrou nas redes sociais a convicção de que o futebol, pela forma exemplar como tem cumprido os protocolos, vai manter-se em atividade.

Para ilustrar a segurança do futebol profissional, Pedro Proença recorda que, até final de dezembro, a LPFP já realizou "33 mil testes", nomeadamente "26 mil PCR e sete mil de antigénio", confiando, por isso, que estes "impressionantes números" sejam tidos em conta pela tutela na hora de anunciar as medidas restritivas.

O dirigente, que anunciou uma nova atualização de números nos próximos dias, entende que "ninguém pode ficar indiferente" a este registo.

"Os clubes, assim como os jogadores e demais agentes desportivos, com o mesmo sentido de responsabilidade social evidenciado ao longo de todo o processo, continuarão em campo, com todas as precauções tidas como essenciais pelas entidades competentes", prometeu.