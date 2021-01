“Vamos ter um confinamento geral de cerca de um mês”

Luís Marques Mendes anuncia que o confinamento geral irá ter a duração de "cerca de um mês". Segundo o comentador da SIC, o Governo irá aplicar primeiro um confinamento de 15 dias que será depois renovado.

“Vamos ter um confinamento de cerca de um mês. Quinze dias agora - porque nos termos da lei tem que ser 15 dias - depois renovado por mais 15 dias. Portanto confinamento geral, pelo menos, até meados de fevereiro. Sendo que a intenção do Governo é fazer alguns alívios na segunda quinzena”, explica o comentador no habitual espaço de comentário.

O formato do confinamento será semelhante ao que foi imposto em março e abril de 2020, com exceção para as escolas que irão permanecer em funcionamento.

Para Marques Mendes, o aumento dos casos registado na passada semana resulta de uma “leviandade” do Governo e dos partidos que optaram por um alívio das medidas no Natal.