Comissão Europeia negoceia aquisição de mais uma potencial vacina contra a covid-19

A Comissão Europeia negociou com a Valneva para a aquisição de mais uma potencial vacina. As conversações exploratórias com a farmacêutica foram concluídas esta terça-feira, mas falta ainda fechar o contrato.

O objetivo é garantir até mais 60 milhões de doses, aumentando assim a carteira europeia de vacinas.

Valneva é uma experiente companhia europeia de Biotecnologia, com fiabilidade comprovada e garante ter capacidade para fornecer os 27 estados-membros da União Europeia.

Segundo a Comissão Europeia espera-se que todos os cidadãos possam estar vacinados até ao fim de 2021.