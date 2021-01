Cultura com apoio de 42M€. Todos os trabalhadores do setor vão receber 438,81€

O Governo criou um programa de apoio ao setor da Cultura, com uma dotação global de 42 milhões de euros, numa primeira fase, que dará um apoio "universal, não concursal e a fundo perdido", anunciou esta quinta-feira a ministra Graça Fonseca.

O Garantir a Cultura, "no valor global de 42 milhões de euros", numa primeira fase, é a "materialização do programa criado pela lei do Orçamento do Estado 2021 de apoio ao trabalho artístico", afirmou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, na conferência de imprensa de apresentação das medidas de apoio do Governo aos setores mais afetados pelas restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Graça Fonseca sublinhou tratar-se de um "apoio universal, não concursal e a fundo perdido", que tem como destinatários: entidades coletivas (todas as empresas, salas de espetáculos, promotores, agentes, salas de cinema independentes, cineclubes, mas também pessoas singulares, como artistas, técnicos e autores).

Quer isto dizer que todos os que tenham como código de atividade económica no IRS um código no setor da cultura receberão 438,81 euros.

De acordo com a ministra, o programa Garantir a Cultura tem "dois grandes objetivos".

O primeiro passa por "apoiar entidades que explorem salas de espetáculos ao vivo e de cinema independente, e a produtores, promotores e agentes de espetáculos artísticos, com o compromisso de programação, que pode ser feita em contextos físicos ou digitais".

O segundo é dar "apoio a pessoas singulares e entidades de todos os setores artísticos, para programação cultural, que pode abranger apresentações fisícas ou digitais, e respetiva remuneração do trabalho artístico e técnico, que considere as restrições na atividade das áreas artísticas e culturais decorrentes do contexto do surto epidemiológico".

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, a ministra da Cultura anunciou ainda apoios para os museus, bibliotecas, música portuguesa e cinema.

No âmbito do cinema, o Estado apoiará com mais 1,4 milhões de euros. No setor da música, vai aumentar a quota da música portuguesa nas rádios, de 25 para 30%.

