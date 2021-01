Investigadores da OMS chegaram, finalmente, a Wuhan

Dois dos 15 elementos da equipa da OMS ficaram retidos em Singapura para repetir os testes à covid-19 depois de terem testado positivo para anticorpos. Os que apresentaram resultados negativos seguiram viagem e já estão em Wuhan, onde vão cumprir 15 dias de quarentena.

A missão da OMS, para investigar a origem do novo coronavírus, deverá durar entre 5 a 6 semanas.

Desde a primeira morte em Wuhan, em dezembro do ano passado, a doença já fez quase 2 milhões de vítimas em todo o mundo. Os EUA continuam a ser o país mais afetado com mais de 23 milhões de casos confirmados e mais de 384 mil mortes desde o início do surto.