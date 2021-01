"A minha avó morreu por falta de oxigénio": familiares desesperados com falha no abastecimento em Manaus

A situação é desesperante em Manaus. Na capital do estado brasileiro do Amazonas, os hospitais já não têm oxigénio para pacientes que estão internados com covid- 19.

Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram as famílias de pacientes a transportar para os hospitais botijas de oxigénio que adquiriram por conta própria.

Também nas redes sociais foram criados vários movimentos de apelo e doações para ajudar os pacientes internados nas unidades de saúde.

Para tentar travar o aumento de infeções o governo do Amazonas anunciou, entretanto, um toque de recolher obrigatório, no mesmo dia em que o Ministério da Saúde declarou que a cidade é prioridade nacional.