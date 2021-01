ACT não tem carros para fazer a fiscalização

A Autoridade para as Condições do Trabalho está sem carros para garantir a fiscalização do teletrabalho. A denúncia foi feita pelo sindicato dos inspetores ao jornal Público.

A presidente do sindicato disse ao jornal que a falta de viaturas é uma preocupação antiga. Mas, a essa questão, junta-se agora outros problemas como a falta de gel desinfetante e de máscaras.

Para além disso, a inspetora-geral da ACT cessa funções, esta sexta-feira. Segundo o sindicato, este é mais um foco de instabilidade no serviço.

O sindicato acredita que as ações de fiscalização devem intensificar-se durante o confinamento. Só nos últimos dois meses foram fiscalizadas mais de 1.050 empresas e foram detetadas 738 situações irregulares.