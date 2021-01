“Há um grande aumento de mortes não-covid”

A insuficiência cardíaca mata, todos os anos, cerca de 25 milhões de pessoas no mundo. Em Portugal o número de mortos por esta doença ronda os 400 mil. O problema surge quando o coração não consegue, por algum motivo, fornecer oxigénio suficiente ao corpo.

Sendo uma doença crónica, não se cura, mas controla-se através de consultas e tratamentos. Os especialistas estão preocupados com o impacto que a pandemia tem nos doentes cardiovasculares e falam num aumento de mortes não-covid.

O acompanhamento desde o início da doença é importante para evitar situações mais graves. Vítor Gil sublinha a importância de procurar ajuda quando são identificados sintomas.

“As equipas cardiologia de intervenção continuam disponíveis 24 horas por dia, as vias verdes continuam, por enquanto, abertas e mantidas, há circuitos independentes para tratar os doentes e, na fase aguda, eu diria que os doentes que sentem uma forte dor no peito ou falta de ar – os doentes com sintomas agudos fortes – devem pedir ajuda através do 112”, alerta o cardiologista.