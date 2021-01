Hospital de Santa Maria vai reforçar capacidade de resposta da urgência covid com segunda estrutura

O aumento de casos covid-19 tem provocado filas de ambulâncias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Há uma grande pressão na urgência dedicada a doentes respitatórios, e os infetados que chegam ao Santa Maria aguardam vez dentro dos veículos.

De acordo com o Santa Maria, nas próximas horas será reforçada a capacidade de resposta da urgência covid com uma segunda estrutura, com capacidade para cerca de dez pessoas. Alguns dos doentes que estão à espera são provenientes de outros hospitais.

Atualmente, há 48 camas nos cuidados intensivos, mas estão previstas mais dez vagas, caso haja necessidade.

Até agora, o hospital garante que não faltaram camas para os doentes e que tem conseguido responder a todos.