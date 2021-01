"Decisão de deixar Natal aberto foi erro catastrófico." Portugal tem a pior incidência de casos do mundo

Portugal é nesta altura o país do mundo que regista mais novos casos por milhão de habitantes.

Os dados mais recentes e completos são desta sexta-feira. Foram recolhidos pela universidade norte-americana Johns Hopkins. Na lista de países com maior número de novos infetados, por milhão de habitantes, Portugal surge no trágico primeiro lugar.

Quanto à media dos últimos sete dias, Portugal está em quarto lugar em todo o mundo. Registam uma incidência superior a 865 casos por milhão de habitantes.

"A decisão politica de deixar o Natal aberto foi um erro catastófrico que produziu uma mistura enorme na população portuguesa e uma difusão gigantesca do vírus. Foi levado das zonas de alta incidência para as zonas de baixa incidência. E os emigrantes também trouxeram o vírus, nomeadamente a variante inglesa. Anunciámos que teríamos provavelmente cerca de 1.500 mortos devido ao Natal. Vamos ter muitos muito mais do que isso."

Infetados com mais de 80 anos têm agora 42% de probabilidade de morrer. Há 12 dias a percentagem estava abaixo dos 20%. Portugal é nesta altura o quarto país do mundo com mais óbitos diários por milhão de habitantes.