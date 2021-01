Marcelo Rebelo de Sousa avisa que confinamento pode ser mais longo

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que o confinamento pode ser mais duro e mais longo se os portugueses não cumprirem as medidas que foram impostas. Entende que "é grave" os portugueses facilitarem, porque "significa não levar a sério o confinamento".

"Pode ser necessário ir mais longe no fechamento de atividades que ainda ficaram abertas, como sinal à sociedade", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Hospital de Santa Maria, adiantando que, "se for preciso reponderar medidas, o Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República".