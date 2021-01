Covid-19. Autoridades de Saúde testaram 247 alunos de 10 turmas em Silves

As autoridades de saúde testaram, no sábado, 10 turmas de um agrupamento de escolas de Silves e aguardam os resultados de 247 testes de diagnóstico à covid-19, entre esta segunda-feira e terça-feira, disse à agência Lusa fonte da autarquia.

A necessidade de testagem foi determinada pela autoridade de saúde depois de um professor ter recebido um resultado positivo à covid-19, justificou hoje a fonte do gabinete de comunicação da Câmara de Silves, no distrito de Faro, sem especificar a que escolas pertenciam os alunos testados.

"Não se tratou de um surto, propriamente dito, foi um professor que deu positivo. A partir do momento que detetou [sintomas] alertou a escola e foi para casa, mas quando se soube que o resultado do teste era positivo, tomámos a iniciativa de, em articulação com o agrupamento de escolas, a proteção civil, a autarquia e a delegada regional de saúde, tomar uma atitude proativa e avançar com estes testes", explicou a mesma fonte à Lusa.

A testagem "foi feita no sábado" e "os resultados serão conhecidos entre hoje e amanhã [terça-feira]", estimou a mesma fonte, quantificando em 247 o número de testes de diagnóstico à covid-19 realizados.

A fonte do município de Silves esclareceu que o professor tinha "algum contacto" com as turmas testadas e adiantou que, "como tinha sido detetado um caso [positovo] de uma criança" numa creche em Armação de Pera, "também se aproveitou para fazer testes" a essa turma.

O Agrupamento de Escolas de Silves Sul revelou na sua página de uma rede social que, "no seguimento da situação já reportada de um docente" que testou "positivo para covid-19", foram realizados testes a "todos os alunos das turmas 6.°A, 6.°B, 6.°D, 8.°A, 8.°C, 8.°E, 9.°A, 9.°B e 9.°C da Escola EB 2,3 de Armação de Pera".

Os alunos testados estiveram "em contacto com o docente na sexta-feira, dia 8 de janeiro, e na segunda-feira, dia 11 de janeiro", ou "estiveram nestas turmas nos dias 12 e 13 de janeiro", mas sem estar em contacto com o professor, indicou o agrupamento.

A testagem foi realizada no sábado, com horários diferenciados para cada ano, num "formato 'drive-thru'" no pavilhão gimnodesportivo da escola básica 2, 3 Dr. António da Costa Contreiras, ainda segundo o agrupamento.

A Agência Lusa pediu mais informações sobre o caso à Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, mas fonte do organismo adiantou apenas que foram cumpridos os planos de contingência e entre hoje e terça-feira serão conhecidos os resultados dos testes.