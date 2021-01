Covid-19. Governo anuncia hoje alterações ao Plano Nacional de Vacinação

A vacinação contra a covid-19 arrancou em Portugal a 27 de dezembro. Até sexta-feira foram vacinadas 106 mil pessoas, entre profissionais de saúde e utentes e funcionários dos lares de idosos. Trinta mil profissionais de saúde começaram ontem a receber a segunda dose da vacina da Pfizer/BioNTech.

Na reunião desta segunda-feira com a task-force responsável pelo Plano Nacional de Vacinação participou também o primeiro-ministro. Estavam previstas declarações de Marta Temido para o final, mas as novidades serão anunciadas por António Cotsa, no final do Conselho de Ministros estraordinário que se realiza hoje.