Estado de emergência. Desde março já foram detidas 438 pessoas

Durante o fim de semana a PSP registou 58 contraordenações relacionadas com o desrespeito pelas normas do estado de emergência. Destas, 13 foram relacionadas com a falta de máscara.

Sair de casa com mascara é obrigatório para quem pertence a um grupo de risco, ou seja, tenha mais de 65 anos ou sofra de doenças crónicas. Para todos os outros a máscara é obrigatória na rua sempre que não seja possível manter um distanciamento social.

Ao longo de todo o período pandémica a PSP deteve 438 pessoas, inúmeras por desrespeitarem indicações médicas.

Apesar das circunstâncias excecionais, a PSP sublinha que tem conseguido não só efetuar o seu trabalho de prevenção da pandemia como a atividade operacional normal.