Covid-19. PSP faz fiscalização nos transportes no Cais do Sodré

Decorreu, na noite passada, uma operação de fiscalização nos transportes no Cais do Sodré, em Lisboa. As autoridades fazem um balanço positivo.

A PSP garante que vai continuar a fiscalizar pelo menos ate ao fim do estado de emergência atualmente em vigor.

Circulação entre concelhos proibida ao fim de semana. ATL voltam a abrir

O primeiro-ministro António Costa anunciou uma lista de medidas adicionais de combate à covid-19, face ao agravamento dos efeitos da pandemia em Portugal.

Entre as novas medidas, destaque para a reposição da proibição de circular entre concelhos ao fim de semana e de permanecer em espaços públicos, como jardins.

As escolas mantêm-se abertas e os ATL voltam a reabrir. Nas ruas haverá um reforço da fiscalização e da presença policial.

AS MEDIDAS ANUNCIADAS POR ANTÓNIO COSTA

Proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como, por exemplo, lojas de vestuário;

Proibida a venda ou entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo cafés, em estabelecimentos alimentares que estejam em regime de take away;

Proibida a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou nas imediações dos estabelecimentos;

São encerrados os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de take away;

Proibido o consumo à porta ou na via pública, nas imediações;

Proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação de pessoas;

Universidades seniores, centros de dia e de convívio serão encerrados;

Proibida a permanência em espaços públicos de lazer, como jardins. Podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência;

Todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial têm de ter uma credencial emitida pela entidade patronal;

Todas as empresas de serviços com mais de 250 trabalhadores têm de enviar em 48 horas à Autoridade para as Condições de Trabalho a lista dos que estarão em trabalho presencial;

Autarcas devem limitar o acesso a locais de grande concentração de pessoas em frentes marítimas ou ribeirinhas;

Reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana, no território continental, e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20:00 nos dias úteis e às 13:00 ao fim de semana, com exceção dos super e hipermercados que, aos fins de semana, poderão funcionar até às 17:00;

Reforço da fiscalização policial nas ruas;

Proibido fazer desportos em equipamentos, nomeadamente campos de ténis ou padel.

O primeiro-ministro explicou também que ainda não há data para a entrada em vigor destas medidas, que ainda têm de ser promulgadas pelo Presidente da República.