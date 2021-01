Hospital de Beja esgota capacidade para doentes covid

O Hospital de Beja esgotou sua capacidade para doentes infetados com covid-19. O número de camas em internamento Covid aumentou para 46, na semana passada, mas estão todas ocupadas. Também na Unidade de Cuidados Intensivos, as oito camas para doentes Covid estão lotadas.

Em Évora, o Hospital do Espírito Santo, que há duas semanas esgotou sua capacidade, está novamente próximo do limite. Apesar dos esforços em aumentar as camas em enfermarias e Unidade de Cuidados Intensivos, a situação continua complicada. Tem 56 doentes internados em enfermarias Covid, restam apenas seis camas. Já nas duas Unidades de Cuidados Intensivos, estão todas ocupadas.

Em toda a região do Alentejo, a taxa de ocupação em enfermaria covid aumentou nos últimos dias para 83%. Já as Unidades de Cuidados Intensivos estão todas lotadas.