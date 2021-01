Covid-19. Até ao final de fevereiro podem morrer mais sete mil pessoas em Portugal

Portugal pode ultrapassar as 16.500 mortes por covid-19 no final de fevereiro. Henrique Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico, admite que as previsões estão, neste momento, a ser excedidas.

"Ontem foi muito evidente. A nossa previsão era 173. Todos os dias as nossas previsões são excedidas e neste momento só podemos falar de números mínimos de óbitos e de casos", disse.

Ontem, Portugal registou 218 mortes, mais 45 do que o matemático previa. O número de mortes no final de fevereiro pode ser, assim, quase o dobro das registadas até agora, desde o início da pandemia.

"No final de fevereiro prevemos 16 mil a 16.500 óbitos. Considerando que as autoridades de saúde, depois das presidenciais, vão ter particular atenção ao estado de calamitoso em que o país e que decretem um confinamento geral. Um verdadeiro confinamento geral".

Ou seja, vão registar-se pelo menos mais sete mil mortes até ao final do próximo mês - isto num cenário em que todas as escolas fecham portas na próxima semana.