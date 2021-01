Respostas simples e claras às dúvidas sobre as vacinas para a covid-19

No arranque do ano de 2021, quatro cientistas do Instituto de Medicina Molecular lançaram uma campanha de informação no YouTube sobre as vacinas para a covid-19.

Dois imunologistas, um virologista e um parasitologista - Bruno Silva Santos, Luís Graça, Miguel Prudêncio e Pedro Simas - respondem às dúvidas sobre as vacinas de forma simples e clara.

Luís Graça, um dos promotores desta iniciativa, esteve na Edição da Manhã.

VEJA TAMBÉM:

As últimas notícias em https://sicnoticias.pt/ultimas