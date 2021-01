O Governo marcou presença no arranque de uma campanha anunciada em Novembro pela Direção-Geral da Saúde e que avança agora numa altura em que o executivo mantém as escolas abertas, apesar do aumento número de casos.

Por agora são só os alunos do secundário a ser testados e em caso de surto os testes são alargados aos restantes graus de ensino.

Os testes antigénio permitem detetar em minutos a infeção pelo coronavírus.