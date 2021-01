Caixões empilhados na Alemanha, 3.º confinamento à vista em França e novo máximo de contágios em Espanha

Apesar das restrições, como o encerramento das escolas e serviços não essenciais, a segunda vaga atingiu a Alemanha com muito mais força do que a primeira.

O número total de mortes superou as 50 mil apesar do país ter apertado as restrições: as escolas permanecem encerradas desde meados de dezembro, assim como o comércio não essencial, medidas prolongadas, agora, até ao dia 14 de fevereiro.

Ainda longe do colapso, os hospitais espanhóis assistem a um aumento do número de pessoas hospitalizadas. Nas últimas 24 horas, o país registou um novo máximo diário de contágios, com quase 45 mil novos casos confirmados de infeção.

França pondera um terceiro confinamento apesar das várias críticas feitas ao governo e às medidas adotadas para tentar travar a pandemia. O Presidente francês admite que as próximas semanas serão duras, numa altura em que o país assiste a um novo aumento dos números: cerca de 23 mil casos e quase 350 mortes em apenas um dia.