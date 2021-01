Covid-19. Mais de 23 mil profissionais de saúde já receberam as duas doses da vacina

Em Portugal, mais de 23 mil profissionais de saúde de serviços prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários já receberam as duas doses da vacina.

Só no hospital de Santo António, no Porto, cerca de dois mil profissionais já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19.

A Ordem dos Enfermeiros aconselha cautela e prudência, na decisão de vacinar todos os enfermeiros ao mesmo tempo, depois de alguns casos de reações "incapacitantes" à segunda toma, que obrigaram os profissionais a ficar em casa.

Na primeira fase, dos 3.500 profissionais vacinados no Santo António, 14 reportaram reações adversas. O Infarmed sublinha que as situações reportadas estão dentro do previsto e que a incidência de reações adversas à vacina é, até agora, inferior a 1%.