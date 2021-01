Covid-19. Soure ativa Plano de Emergência

O município de Soure, no distrito de Coimbra, ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido ao "aumento muito significativo do número de casos positivos de covid-19 nos últimos dias", foi anunciado esta sexta-feira.

Em vigor desde as 00:00 desta sexta-feira, o plano foi ativado depois de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, refere um comunicado da autarquia.

"A ativação deve-se ao aumento muito significativo do número de casos positivos de covid-19 nos últimos dias, bem como ao elevado risco de proliferação de cadeias de transmissão em todo o concelho", refere a nota.

Em que consiste o plano de emergência?

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil prevê a cedência de equipamentos e recursos humanos para os Serviços de Saúde Pública de Soure, coordenados por Jenny Correia, entre eles dois técnicos superiores para apoio aos inquéritos epidemiológicos.

Prevê também a cedência de viatura e técnico para contactos na comunidade ao Serviço da Unidade de Saúde pública de Soure e disponibilidade de todos os funcionários municipais pertencentes aos diversos quadros dos Bombeiros Voluntários de Soure.

De acordo com o comunicado, está igualmente estabelecida a colocação de uma viatura e motorista à ordem do Comandante do Posto da GNR "facilitar deslocações e contactos a cargo desta força policial".

O plano estipula também a ativação de duas escolas de acolhimento [Escola Martinho Áreas de Soure e Centro Escolar da Granja do Ulmeiro] para alunos de famílias que integram atividades essenciais e um polo de atendimento e intervenção social em Granja do Ulmeiro.

O município vai reformular circuitos de transporte escolar para os alunos dependentes de famílias que integram atividades essenciais, bem como o correspondente serviço de refeição escolar e acompanhamento pessoal.

No âmbito do plano ativado, a Câmara de Soure vai ainda reafetar pessoal operacional ao Serviço de Higiene Pública, Saúde e Bem Estar Animal e desfasar os horários de recolha de resíduos sólidos urbanos.

Segundo a autarquia, vão ser ativados telefones endereços eletrónicos para apoio às famílias para entrega ao domicílio de bens essenciais como medicamentos, alimentos e produtos de higiene.

Os serviços municipais e os espaços públicos, incluindo cemitérios, pavilhões desportivos e espaços de recreio vão também ser encerrados, embora o atendimento administrativo esteja assegurado por marcação prévia ou por via não presencial.