Covid-19. Viseu duplica camas para hospital de campanha

Em Viseu, o hospital está perto de atingir o dobro do número de doentes internados que tinha definido no plano de contingência. Neste momento, está já a ser equipado o pavilhão multiusos da cidade para expandir o hospital de campanha e responder assim ao aumento do número de infetados na região.

A nova estrutura permitirá aumentar as 60 camas do hospital de campanha para praticamente o dobro e responder assim ao crescimento de casos na comunidade.

Recorde-se que o hospital de Viseu entrou para a segunda vaga da pandemia de covid-19 com a capacidade máxima definida nas 130 camas e regista agora praticamente o dobro de doentes internados.