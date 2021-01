Covid-19. Sistema de saúde pode ter de viver sob pressão ainda por algum tempo

Os hospitais temem que a situação se torne ainda mais difícil se os contágios não começarem a baixar. O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já tem quase 80% das camas para internamento ocupadas com doentes covid. A solução tem sido retirar camas e profissionais a outros serviços.

Os doentes covid ocupam 78% das camas que o Beatriz Ângelo, em Loures, tem para internamento. Tinha este sábado 249 doentes infetados.

As previsões para os próximos dias, em todo o país, não são animadoras se o número de internados continuar a subir a este ritmo. A situação pode tornar-se insustentável mesmo com o apoio dos hospitais de retaguarda do setor privado e social.

O sistema de saúde pode ter de viver debaixo desta pressão ainda por algum tempo.

No hospital de Viseu, o segundo maior da região Centro, atingiu este sábado o máximo de internamentos covid. Já há o apoio do hospital de retaguarda instalado no pavilhão desportivo do Fontelo com capacidade para 60 camas, que já tem 20 doentes. As outras 40 ainda só não foram disponibilizadas porque não há profissionais de saúde.