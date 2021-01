84 reclusos e 20 trabalhadores do estabelecimento prisional de Caxias estão infetados com o novo coronavírus. Todas as pessoas na prisão foram testadas depois de terem sido detetados 11 casos de infeção.

Os reclusos estão internados na prisão, em isolamento. Os trabalhadores estão em casa, a recuperar.

O estabelecimento prisional reforçou as medidas de proteção e as visitas aos reclusos foram suspensas.