"Fora Bolsonaro" de novo nas ruas: milhares exigem a destituição do Presidente brasileiro

Milhares de brasileiros saíram às ruas, de várias cidades, para protestar contra o atraso na campanha de vacinação contra a covid-19 e a exigir a destituição de Jair Bolsonaro.

Apesar de muito politizada, a vacinação tem avançado no Brasil: a Anvisa aprovou o uso de um novo lote de 4,8 milhões de doses da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, através do brasileiro Instituto Butantan. No mesmo dia, começaram a ser aplicadas as primeiras doses da vacina da Astrazeneca mas, ainda assim, os especialistas temem que faltem doses para a população prioritária.

As autoridades norte-americanas também temem a escassez de vacinas. Nova Iorque já encerrou vários centros de vacinação enquanto espera por uma nova remessa de doses. Também a Europa se inquieta com o atraso na produção e entrega de vacinas: o governo italiano pondera tomar medidas legais para garantir que consegue cumprir o objetivo de vacinar, até ao final de março, 6 milhões de pessoas.