Covid-19. Estamos a usar as máscaras adequadas? 

Depois da França recomendar o uso de máscaras cirúrgicas, é agora a Áustria a tornar obrigatório o uso de máscaras FFP2.

As responsáveis pelo abandono das chamadas máscaras sociais são as variantes do SARS-CoV-2, que em França fazem com que se fale já num novo confinamento total.



Novas variantes. Ministério pede informação à DGS sobre revisão de medidas

O Ministério da Saúde questionou a Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a necessidade de revisão das medidas de prevenção contra a covid-19 face à proliferação de novas variantes do vírus SARS-CoV-2 em Portugal, revelou esta segunda-feira a ministra Marta Temido.