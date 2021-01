A Alemanha está a diminuir a curva de contágios, mas quer travar a entrada no país das novas variantes do vírus. Quem quer entrar entrar no país precisa de ter um teste negativo à covid-19.

Também a Bulgária vai obrigar a um teste negativo para quem quiser entrar no país, incluindo passageiros da União Europiea.

Já França poderá ter o terceiro confinamento, se o recolher obrigatório às 18:00 não fizer baixar o número de infeções.