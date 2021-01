EUA com 1.760 mortos e 131.195 casos de covid-19 em 24 horas

Os Estados Unidos registaram 1.760 mortes causadas pela covid-19 e 131.195 casos nas últimas 24 horas, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com o balanço realizado às 20:00 de domingo (01:00 de hoje em Lisboa), o país contabilizou 25.113.810 casos e 419.097 óbitos desde o início da pandemia.

No domingo, os Estados Unidos ultrapassaram os 25 milhões de casos, o que equivale a 25,2% do total mundial, e a 7,6% dos 328 milhões de habitantes do país, que lidera as estatísticas mundiais da doença.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 42.325 mortos, seguindo-se a Califórnia com 37.008.

O número provisório de óbitos - 419.097 - ultrapassou já as estimativas iniciais da Casa Branca, que fixou as projeções entre 100 mil e 240 mil mortos.

O novo Presidente norte-americano, Joe Biden, indicou que, em fevereiro, o país terá meio milhão de mortos e que, ao todo, o número de óbitos será superior a 600 mil.