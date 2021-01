Covid-19: médicos e enfermeiros da região Centro alertam para a falta de profissionais

Os presidentes das secções regionais das Ordens dos médicos e dos enfermeiros da região Centro lamentaram hoje que o aumento do número de camas em enfermaria e unidades de cuidados intensivos não esteja a ser acompanhado de mais recursos humanos.

"Não temos ainda a avaliação do número [de profissionais em falta] concreto, mas é completamente insuficiente, dando uma sensação de segurança errada aos doentes", criticou Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).

Em declarações à agência Lusa, este responsável mostrou-se "muito preocupado" com o aumento sistemático de camas na região para doentes com covid-19, sem contratação de mais profissionais, o que obriga a "correr riscos".

Segundo Carlos Cortes, "o aumento do número de camas dá a sensação de que não se entrou em colapso e que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ainda tem grande capacidade de resposta, o que é mentira".

"Até podíamos abrir 10 mil camas, que se não aumentassem o número de profissionais de saúde o efeito era zero", sublinhou o dirigente, considerando que a solução não é aumentar camas "sem aumentar as contratações".

O presidente da SRCOM considera que, no atual cenário, as soluções passam por organizar melhor os hospitais e os serviços, criando uma coordenação das camas a nível nacional e "não hospital a hospital", e pedir ajuda externa, como admitiu na segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

Carlos Cortes criticou ainda o apelo de Temido, que pediu aos cidadãos com sintomas da covid-19 para recorrerem aos Centros de Saúde, contrapondo que o correto é ligarem para a Linha SNS 24 ou para os Centros de Saúdes antes de se deslocarem.

Também o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros recordou que, em plena pandemia, entre os meses de julho e dezembro de 2020, o Governo "deixou emigrar mais de 1.200 enfermeiros, negando aplicar medidas similares aos parceiros europeus, quando alteraram os padrões remuneratórios e procederam à contratação de todos os profissionais disponíveis, inclusive enfermeiros portugueses".

"No início da pandemia, tomámos várias posições, tendo em conta o que se passou em países como Itália e Espanha, mas a resposta foi que o SNS era suficiente, criando a ilusão de que era elástico e que dava resposta às necessidades", disse Ricardo Correia de Matos à agência Lusa, lamentando que o Governo tenha deixado emigrar cerca de 1.200 profissionais, dos quais 350 eram da região Centro.

De acordo com o dirigente, em setembro e outubro de 2020, Portugal "oferecia contratos de quatro meses, quando todos os países da Europa contratavam todos os recursos disponíveis".

Salientando o cenário "catastrófico" em alguns hospitais da região Centro, Ricardo Correia de Matos referiu que agora "não existem profissionais no mercado para contratar" e que o país "vai viver situações dramáticas até ao final do ano".

Além do baixo rácio de enfermeiros, o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros frisou o facto de, atualmente, estarem ausentes "todos os dias centenas de enfermeiros por isolamento profilático ou quarentena, o que aumenta as dificuldades".

"Não existe nenhum hospital do país que consiga garantir a segurança de quem lá vai", sublinhou o responsável, alertando ainda para o cansaço daqueles profissionais, "pelo que não é possível assegurar a devida qualidade sem rotatividade dos enfermeiros para descanso".

Para Ricardo Correia de Matos, a solução passa por criar condições e projetos profissionais para que os profissionais emigrados regressem ao país, mesmo não "sendo com as condições muitas boas que têm nos países de acolhimento".