A União Europeia pode vir a processar a Astrazeneca por quebra contratual. Em causa está o atraso na entrega das vacinas que pode comprometer a campanha de imunização na Europa.

Estavam prometidas 100 milhões de doses para o primeiro trimestre deste ano, mas a farmacêutica já avisou que nem metade vai conseguir entregar.

Perante a falha no contrato, Bruxelas insiste na pressão: "As farmacêuticas que receberam milhões têm de honrar as promessas".