Filas de ambulâncias mantém-se à porta do Hospital Santa Maria

A fila de ambulâncias com doentes com covid-19 à espera de serem admitidos nas urgências mantém-se, no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A triagem está a ser feita dentro das ambulâncias, como explica a repórter Sofia Cordeiro Coelho.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que concentra mais novos casos e também mais mortes.

Dos novos casos confirmados de covid-19 em Portugal, cerca de metade diz respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo. Os doentes que precisam de tratamento hospitalar, encontram condições cada vez mais difíceis nas unidades. O Santa Maria, onde há filas de ambulâncias à espera no exterior, é apenas um exemplo.

O sistema é elástico e os hospitais têm aumentado o número de camas, mas só isso poderá não ser suficiente. Os profissionais de saúde assumem-se cada vez mais impotentes, à medida que os doentes enchem as Unidades de Cuidados Intensivos. Nos hospitais da região de Lisboa continua a trabalhar-se acima ou muito perto da capacidade máxima.