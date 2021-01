Marcelo e Costa sublinham união no combate à pandemia 

O Presidente da República descarta, para já, o recurso a ajuda internacional para acolher doentes portugueses.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram esta terça-feira juntos, numa visita ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, para sublinhar a "total união" no combate à pandemia.

O Presidente da República afirmou que, se houver autorização do parlamento, o estado de emergência deverá ser renovado nos mesmos termos do decreto presidencial em vigor e com o mesmo conjunto geral de medidas do Governo.

"Hoje à tarde e amanhã [quarta-feira] ouvirei os partidos, mas parece que tem toda a lógica, perante as medidas tomadas na passada sexta-feira, que esta renovação do estado de emergência seja, no fundo, o prolongamento da renovação anterior, integrando as medidas que foram tomadas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

O chefe de Estado, que falava no final de uma visita ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, acrescentou: "Quer dizer, no geral que se esperará é que haja renovação, mas depende de autorização final da Assembleia da República, nos termos em que estão em vigor, quer no decreto presidencial, quer no conjunto geral de medidas, incluindo as acabadas de tomar pelo Governo. É o que logicamente deverá acontecer".