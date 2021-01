Próximo estado de emergência prevê fecho de fronteiras

Marcelo Rebelo de Sousa começou esta terça-feira a primeira ronda de audição dos partidos sobre a renovação do Estado de Emergência que prevê o fecho de fronteiras.

Esta terça-feira foram ouvidos a Iniciativa Liberal, o Chega, Os Verdes, o PAN e o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos que concordou com o encerrar de fronteiras e afirmou que o país deveria voltar a um confinamento semelhante ao de Março e Abril.

Para além dessa alteração há pouco mais a mudar no diploma que terá alterações para alunos e professores com o eventual regresso da venda de livros e com prováveis mudanças no ensino à distância.

À direita, Chega e Iniciativa Liberal criticaram o Governo pelo fraco funcionamento do ensino à distância.

Os Verdes disseram estar preocupados com os centros de saúde, e no final da reunião com o Presidente da República o PAN anunciou ter pedido um encontro da Conferência de Líderes para ajustar os trabalhos parlamentares.

"A Assembleia deve funcionar 1 vez por semana e à distância nas comissões e o nr de deputados pode ser reduzido no plenario", defendeu o porta-voz do PAN, André Silva.

Quarta-feira o Presidente da República reune com o resto dos partidos e o decreto será votado qiunta-feira no Parlamento e deverá ser novamente aprovado.