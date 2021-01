Covid-19. Perto de 400 pessoas morreram em casa e mais de 500 em instituições

Perto de 400 pessoas morreram com covid-19 em casa e mais de 500 em instituições, como lares de idosos, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias.

As mortes em casa representam pouco mais de 4% do total de óbitos até ao dia 18 deste mês. Nesse período morreram mais de 2.400 pessoas em casa no somatório de todas as outras causas de morte.

Deste o início da pandemia já morreram 11.012 pessoas vítimas da covid-19. Esta terça-feira foi batido um novo máximo de vítimas mortais por covid-19, tendo atingido quase trezentos óbitos num só dia.