O país atravessa um dos momentos mais críticos no combate à pandemia. Na passagem de ano, uma equipa da SIC, acompanhou o turno do médico intensivista e coordenador do Centro de Referência ECMO do Hospital de São João. Ao longo de 24 horas cruzou-se com vários profissionais, famílias e doentes.

Um documentário que revela o resgate de doentes contra todas as adversidades. Um trabalho de equipa num ritmo frenético de luta permanente pela vida nos cuidados intensivos.

Roberto Roncon apaixonou-se pela máquina coração pulmão muito antes de saber do papel determinante que esta viria a desempenhar na sua vida e de uma pandemia que ficaria para história.

Este documentário representa a estreia de uma nova série de Informação, “Momentos Decisivos”, que conta histórias de vida e os seus desafios.

O primeiro episódio foi lançado em simultâneo no Jornal da Noite e na Opto, a nova plataforma de streaming da SIC.